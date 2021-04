Myanmar: militari impediscono accesso ambasciatore in sede diplomatica a Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore del Myanmar a Londra è stato bloccato fuori dalla sua sede diplomatica nel quartiere di Mayfair, nella zona occidentale della capitale britannica. Lo riferisce l'emittente "Bbc" precisando che Kyaw Zwar Minn, il diplomatico birmano, ha riferito che il personale dell'ambasciata è stato invitato a lasciare l'edificio dall'addetto militare del Myanmar a Londra. Quest'ultimo gli avrebbe comunicato che "non è più il rappresentante del Paese" asiatico. L'ambasciatore, che a marzo scorso ha chiesto pubblicamente il rilascio di Aung San Suu Kyi e dei rappresentanti del governo civile deposto dai militari birmani a febbraio, ha parlato di "una specie di colpo di Stato nel centro di Londra". Il diplomatico è stato fotografato in piedi per strada fuori dall'ambasciata mentre parlava con gli agenti della polizia metropolitana. Secondo quanto riferito, la polizia è stata chiamata proprio per impedire al personale di rientrare nell'edificio. Diversi manifestanti si sono riuniti davanti all'ambasciata per protestare contro l'estromissione in atto. (segue) (Rel)