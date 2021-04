Americhe: Osa, preoccupazione per "delicata situazione" dissidenti a Cuba (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, il presidente Miguel Diaz-Canel ha definito la citazione di Cuba nel rapporto diritti umani stilato dal Dipartimento di Stato come "una indegna, immorale e bugiarda accusa". "Ricorrono alla retorica infame di sempre per calunniare una isola eroica che soffre l'embargo criminale imposto dal governo degli Stati Uniti che ha causato un enorme danno al popolo cubano", ha aggiunto il capo dello Stato. nel rapporto consegnato il 30 marzo al Congresso, si accusa tra le altre cose Cuba di aver sfruttato la situazione creatasi dalla pandemia di nuovo coronavirus per aumentare gli arresti arbitrari, le perquisizioni illegali delle abitazioni e i processi farsa. (Nys)