Usa: Cdc, somministrate 171 milioni di dosi del vaccino anti-Covid

- Più di 171 milioni di dosi del vaccino contro il Covid-19 sono state somministrate negli Stati Uniti, secondo i dati pubblicati dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). Per l'esattezza sono state inoculate 171.476.655 dosi totali, pari al 76 per cento delle 225.294.435 dosi distribuite. Si tratta di circa 2,9 milioni di dosi in più rispetto alla rilevazione precedente, per una media settimanale di circa 3 milioni di dosi al giorno. Poco più del 33 per cento della popolazione statunitense - 109 milioni di persone - ha ricevuto almeno una dose di vaccino, mentre il 19,4 per cento dei cittadini Usa - più di 64 milioni di persone - ha conseguito la completa immunizzazione. (Nys)