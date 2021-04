Brasile: nuova variante Covid-19 con 18 mutazioni rilevata a Belo Horizonte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Studi genetici già effettuati indicano che la nuova variante ha caratteristiche in comune con P.1 (variante di Manaus) P.2 (variante di Rio de Janeiro), B.1.1.7 (variante inglese),e B.1.1.351 (variante sudafricana). "È importante dire che quella scoperta ha sia caratteristiche in comune con le varianti che già circolavano in Brasile, sia nuove caratteristiche. È come se queste varianti si stessero evolvendo", spiega il virologo dell'Ufmg, Renato Santana. Secondo lui, sebbene sia presto per dire se la nuova variante è più trasmissibile o grave, è già noto che ha mutazioni già descritte in altre varianti associate ad un aumentato rischio di morte. (Brb)