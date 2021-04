Brasile: Brics, ministro Economia afferma che vaccini e ripresa economica sono priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La promozione della campagna vaccinale contro il Covid-19 e l'avanzamento del programma di riforme strutturali per la ripresa dell'economia sono priorità per il governo brasiliano. Lo ha affermato il ministro dell'Economia del Brasile, Paulo Guedes nel corso della prima riunione del 2021 dei ministri delle finanze e dei presidenti delle banche centrali dei Brics (un gruppo che riunisce Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa). All'incontro, che di solito si svolge in parallelo alla riunione di primavera del Fondo monetario internazionale (Fmi), Guedes ha presentato informazioni aggiornate sull'andamento delle vaccinazione contro il Covid-19 in Brasile e ha sottolineato l'importanza delle partnership tra il Brasile e gli altri paesi Brics. (segue) (Brb)