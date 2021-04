Brasile: Brics, ministro Economia afferma che vaccini e ripresa economica sono priorità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'incontro, Guedes ha menzionato le misure di sostegno economiche che hanno ridotto l'impatto della crisi economica generata dalla pandemia, tra cui il bonus covid, la norma che ha permesso la sospensione o la riduzione dei contratti di lavoro e le azioni in termini di salute pubblica. Il ministro ha affermato che il Brasile resta impegnato ad adottare politiche fiscali e monetarie che creino le condizioni per una ripresa sostenuta dell'economia, migliorando il contesto imprenditoriale e stimolando gli investimenti privati. Sotto la presidenza di turno dell'India, i ministri ei presidenti delle banche centrali dei Brics hanno discusso dell'attuale situazione economica e delle prospettive di ripresa nel periodo post-pandemico. I partecipanti hanno anche discusso le attività della New Development Bank (Ndb), una banca di sviluppo gestita dai paesi BRICS, e hanno difeso la collaborazione sugli investimenti nelle infrastrutture, la cooperazione doganale e la riforma delle quote nel Fondo monetario internazionale. (Brb)