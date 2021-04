Kosovo: Covid, critiche su scelta governo di introdurre nuova serrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex ministro della Salute kosovaro, Armend Zemaj, ha criticato la decisione del governo kosovaro di introdurre una nuova serrata in Kosovo per contrastare la pandemia di coronavirus. Secondo Zemaj, il nuovo blocco non è la soluzione giusta e che avrà gravi conseguenze economiche. "La nostra politica prevedeva un monitoraggio rigoroso delle misure restrittive e maggiori capacità di monitoraggio. Abbiamo lavorato molto duramente, ma non abbiamo mai consentito un blocco", ha affermato Zemaj secondo quanto riportato dall’emittente “Rtk”. Le nuove misure prevedono la chiusura dei ristoranti dal 7 al 18 aprile, mentre sarà consentito il servizio asporto o delivery. La circolazione dei cittadini e dei mezzi sarà vietata dalle 22 alle 5 mentre sarà prevista solo la didattica a distanza per le scuole dal 12 al 18 aprile. (segue) (Alt)