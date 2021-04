Americhe: Osa, preoccupazione per "delicata situazione" dissidenti a Cuba (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Cuba per parte sua ha respinto le "accuse ingannevoli" contenute nell'ultimo rapporto sui diritti umani pubblicato dal governo di Washington a fine marzo. In una nota del ministero degli Esteri dell'Avana, si accusa la Casa Bianca di "approfittarsi in modo opportunistico di un tema sensibile come quello dei diritti umani per la sua politica di aggressione contro paesi che non si subordinano al governo statunitense, e che difendono il diritto sovrano dei loro popoli alla libera determinazione". Il rapporto, prosegue il funzionario, "si caratterizza per accuse e imputazioni che mancano di rispetto alla verità" e ribadiscono "calunnie che gruppi politici degli Stati Uniti, con posizioni estreme contro Cuba, hanno formulato per anni come pretesti per la promozione di azioni ostili e l'imposizione di misure economiche coercitive per il loro appoggio al sistema politico, economico e sociale che il paese ha scelto liberamente". (segue) (Nys)