Usa: Biden, la Cina conta sulle nostre lentezze e divisioni

- La Repubblica popolare cinese conta sulle divisioni interne agli Stati Uniti d’America e sulla lentezza della democrazia Usa nel mantenere la pace. Lo ha detto il presidente statunitense Joe Biden parlando del piano per le infrastrutture dal oltre 2.000 miliardi di dollari elaborato dalla sua amministrazione, precisando che si tratta di un’iniziativa cruciale per la leadership globale statunitense nel contrastare le ambizioni di Pechino. Il rilancio delle infrastrutture e nelle moderne tecnologie è indispensabile - ha spiegato Biden - perchè l'America possa guidare il mondo come ha storicamente sempre fatto".(Nys)