Bolivia: rinviata visita delegazione Onu a ex presidente Anez in carcere

- La visita di una delegazione dell'Alto commissariato per i diritti umani alla ex presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez nel carcere Miraflores di La Paz è stata sospesa oggi all'ultimo momento. L'informazione, segnala il quotidiano "El Deber", è stata confermata dal direttore dipartimentale del Regime penitenziario, Franz Luna. La visita era stata annunciata in precedenza, sempre nella giornata di oggi, dalle stesse autorità del sistema penitenziario, ma poche ore dopo è arrivata la disdetta. "La visita è stata riprogrammata per i prossimi giorni", ha detto Luna, sottolineando che ad ogni modo "non si tratta di una visita esclusiva" alla ex presidente, e che è previsto un incontro anche con altre detenute. Anez si trova agli arresti da oltre un mese dopo che la magistratura boliviana l'ha messa agli arresti preventivi per un periodo di sei mesi nel quadro dell'inchiesta sul "colpo di Stato" di ottobre del 2019. (segue) (Brb)