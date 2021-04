Brasile: Bolsonaro assicura che "non interferirà" sulla Petrobras, ma può cambiare politica prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha criticato l'ultimo aumento dei prezzi del carburante disposto dalla compagnia petrolifera statale Petrobras e ha affermato che l'incremento del 39 per cento prezzo del gas naturale annunciato è "inaccettabile". Il presidente ha dichiarato che non interferirà nella gestione dell'azienda, ma ha ipotizzato un cambio della "politica dei prezzi" della società statale con il sostegno della Camera dei deputati. "È inaccettabile annunciare l'aumento del 39 pe cento del prezzo del gas naturale. Non interferirò anche se so che la stampa dirà il contrario. Ma possiamo cambiare questa politica dei prezzi", ha detto. Venerdì la compagnia petrolifera aveva annunciato un aumento del 5 per cento del gas da cucina. Nel corso della cerimonia di inaugurazione del nuovo direttore generale della centrale idroelettrica di Itaipu, Bolsonaro ha dichiarato che presenterà nuovamente un disegno di legge che mira a dare trasparenza alla politica dei prezzi del Paese. "Voi consumatori dovete sapere quanto il governo federale riscuote in tasse su ogni carburante e quanto i governi statali ricevono dalle tasse sugli stessi combustibili. È chiedere troppo? La prevedibilità è per voi consumatori ", ha detto. Secondo il presidente, il progetto dovrebbe essere messo all'ordine del giorno alla Camera entro un periodo di 15-20 giorni.(Brb)