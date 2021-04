Brasile: nuova variante Covid-19 con 18 mutazioni rilevata a Belo Horizonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova variante del coronavirus è stata rilevata nella regione metropolitana di Belo Horizonte, capitale dello Stato di Minas Gerais. Degli 85 genomi di Sars-CoV-2 sequenziati da un campione di pazienti affetti da Covid-19, due hanno indicato la presenza di 18 mutazioni contemporanee mai descritte in precedenza. Parte di queste mutazioni sono già state identificate in altre varianti associate ad un aumentato rischio di morte. La nuova variante è stata scoperta dal Laboratorio di biologia integrativa dell'Istituto di scienze biologiche dell'Università Federale del Minas Gerais (Ufmg) e dal settore ricerca e sviluppo del gruppo pardini, in collaborazione con il Laboratorio di virologia molecolare dell'Università Federale di Rio de Janeiro (Ufrj) e il municipio di Belo Horizonte. (segue) (Brb)