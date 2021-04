Usa: Cdc, variante inglese Covid-19 ora dominante negli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La variante inglese del Covid-19, denominata B 1.1.7, è diventata il ceppo dominante negli Stati Uniti d'America. Lo ha affermato oggi Rochelle Walensky, direttore dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), evidenziando che la variante in questione, più contagiosa rispetto al ceppo originario, colpisce particolarmente particolarmente i più giovani. "Stiamo osservando un aumento dei casi e delle ospedalizzazioni dovute a questa variante in tutto il Paese - ha spiegato Walensky - ci sono segnalazioni di focolai legati soprattutto alla presenza di asili per bambini e centri dove si praticano sport di gruppo ed al tempo stesso c'è una crescita dei ricoveri per i giovani adulti di 30 o 40 anni con forme della malattia grave". (Nys)