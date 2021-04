Arabia Saudita: Bin Salman lancia design progetto Al-Ula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, ha presentato il progetto "Viaggio nel tempo", con l'obiettivo di rivitalizzazione e recuperare in modo responsabile e sostenibile la principale area archeologica dell'Arabia Saudita, quella di di Al-Ula, in un ambiente culturale e naturale unico. La località si trova nel nord-ovest del Regno. Il progetto è una tappa importante all'interno del programma per sviluppare Al-Ula e trasformarlo in una destinazione globale leader per arte, patrimonio, cultura e natura, al fine di raggiungere gli obiettivi del Kingdom's Vision 2030. L'agenzia di stampa saudita ha spiegato che il programma "Viaggio nel tempo" consiste in 3 fasi principali e le prime dovrebbero essere completate entro la fine dell'anno 2023. Attraverso lo schema ispirato alla natura e al patrimonio di Al-Ula, saranno istituiti cinque centri che si estendono per 20 chilometri dal cuore di questa località, in tappe stimolanti ed essenziali lungo il percorso "Viaggio nel tempo", e questi centri partono dal centro storico per il sud, attraverso il Dadan Oasis Center. L'oasi di Jabal Ikma, l'oasi nabatea e l'antica città di Hajar a nord. (Res)