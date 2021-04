© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per il presidente turco Erdogan, la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen non merita nemmeno una sedia perché è donna. Spettacolo indecente ad Ankara: che ci ricorda una volta di più quanto sia doveroso difendere i valori della società occidentale e quanto siano sciagurati coloro che vorrebbero la Turchia in Europa". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini. (Rin)