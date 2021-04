Diritti: Bonetti, oggi cabina regia in vista Strategia nazionale su tutela persone Lgbt+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ho presieduto la cabina di regia per condividere il percorso che porterà all’adozione di una Strategia nazionale pluriennale per la tutela dei diritti delle persone Lgbt+, in raccordo con la Strategia europea per l’uguaglianza delle persone Lgbt+ 2020-2025. Sono intervenuti all’incontro i rappresentanti ai più alti livelli delle istituzioni centrali competenti, i referenti della Conferenza delle Regioni, dell’Upi, dell’Anci e della Rete Rady. Questo percorso, avviato con le associazioni e le istituzioni, consentirà al nostro Paese di dotarsi di strumenti condivisi per contrastare la discriminazione e promuovere una cultura del rispetto delle differenze". Lo scrive su Facebook la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. (Rin)