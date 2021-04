Francia: inchiesta televisiva solleva dubbi su autenticità del Salvator Mundi attribuito a Leonardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipinto Salvator Mundi attribuito all'artista rinascimentale Leonardo da Vinci sarebbe stato in realtà realizzato nell'atelier del maestro. È quanto emerge da un'inchiesta televisiva realizzata dall'emittente francese "France 5" che sarà trasmessa il 13 aprile prossimo e anticipata dal settimanale "L'Obs". Il quadro, considerato come il più caro al mondo, è stato acquisito nel 2017 dal principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed Bin Salman (Mbs) per 450,4 milioni di dollari. Secondo una fonte, nel 2018 durante un incontro tra il presidente Emmanuel Macron e Mbs è stato evocato anche il Salvator Mundi. L'Arabia Saudita avrebbe chiesto alla Francia di analizzare l'opera. Ad occuparsi della perizia è stato il laboratorio del Louvre C2rmf, che ha analizzato il dipinto per tre mesi, prima di concludere che Leonardo da Vinci avrebbe solo contribuito alla sua realizzazione. Mbs avrebbe voluto esporre il Salvator Mundi alla mostra allestita dal Louvre per celebrare i 500 anni dalla morte del maestro rinascimentale, ma la Francia avrebbe declinato l'offerta respingendo le condizioni del principe ereditario.(Frp)