- Il presidente del Consiglio superiore di Sanità e coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, Franco Locatelli, nel corso di una conferenza stampa sul vaccino AstraZeneca ha chiarito che "non ci sono motivi per sconsigliare la somministrazione di Astrazeneca per coloro che hanno già ricevuto la prima dose".(Rin)