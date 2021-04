© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante sia consigliato un uso preferenziale per gli over 60, "il vaccino AstraZeneca resta utilizzabile in tutte le fasce di età della popolazione" sopra i 18 anni. Lo ha detto il direttore generale dell’Aifa, Nicola Magrini, nel corso di una conferenza stampa sul vaccino AstraZeneca. (Rin)