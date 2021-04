Iran: inviato Usa Malley incontra a Vienna direttore Aiea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale degli Stati Uniti per il dossier relativo all'Iran, Robert Malley, ha incontrato a Vienna il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi. Lo ha reso noto con un messaggio su Twitter lo stesso Grossi, pubblicando una foto in cui si vedono i due diplomatici stringersi la mano. "L'Aiea - ha spiegato - continua il suo lavoro ed è pronta a sostenere le consultazioni in corso dalla sua prospettiva tecnica imparziale". Il presidente iraniano Hassan Rohani ha accolto con favore l'apertura di un "nuovo capitolo" nel rilancio dell’accordo sul nucleare iraniano dopo l’incontro avvenuto in presenza ieri a Vienna della Commissione mista del Piano globale d’azione congiunto (Jcpoa). “Un nuovo capitolo si è appena aperto ieri", ha dichiarato Rohani durante un discorso al Consiglio dei ministri. "Se (Washington) mostra serietà e onestà, è tutto quello che chiediamo, penso che potremo negoziare in breve tempo, se necessario, con il 4+1", ha aggiunto il presidente iraniano, per il quale "gli Stati Uniti Gli Stati possono adempiere (ai propri obblighi) senza negoziazioni", semplicemente sollevando le sanzioni imposte a Teheran a partire dal maggio 2018. Ieri, anche gli Stati Uniti hanno accolto con favore i risultati dei colloqui di Vienna. Il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, ha definito “costruttivi” i colloqui di Vienna sulle misure da adottare da parte di Stati Uniti e Iran per ripristinare l’accordo sul nucleare (noto anche con l’acronimo Jcpoa). (Geb)