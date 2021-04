© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'annullamento della chiusura dell'ospedale San Giacomo di Roma da parte del Consiglio di Stato conferma il fallimento della giunta Marrazzo. Bene quindi la sentenza e che sia di buon auspicio anche per una prossima apertura dell'ospedale Forlanini, chiuso dall'attuale presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti". Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio. (Com)