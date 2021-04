Francia: De Tavernost (M6), troppi ostacoli impediscono la cessione dell'emittente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante un'audizione al Senato francese, Nicolas de Tavernost, presidente del direttorio dell'emittente televisiva "M6", ha sottolineato i tanti ostacoli che impediscono la vendita della società. "La somma degli obblighi ha sorpreso i nostri azionisti", ha detto de Tavernost. In particolare il dirigente ha puntato il dito contro la legge che vieta la rivendita di un canale televisivo nei cinque anni dopo la sua acquisizione. Il gruppo tedesco Bertelsmann, che attraverso la controllata "Rtl" detiene il 48,3 per cento del gruppo "M6", vuole cedere la sua partecipazione. De Tavernost ha spiegato che la soluzione "più facile" sul piano regolamentare sarebbe quella di vendere ad un gruppo europeo. Tuttavia, il dirigente ha sottolineato che cedere a un concorrente francese come l'emittente "Tf1" sarebbe "più complesso" da realizzare ma porterebbe a una maggiore "efficacia" grazie alle sinergie che ne scaturirebbero. De Tavernost ha inoltre garantito che i marchi del gruppo non scompariranno in caso di cessione. (Frp)