Georgia: Ue, deludente "sì" Parlamento ad emendamenti senza consultazione inclusiva

- E' deludente che il Parlamento georgiano abbia elaborato e adottato frettolosamente gli emendamenti che riesaminano il processo di selezione dei giudici della Corte suprema senza un processo di consultazione inclusivo. Lo ha dichiarato il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) ricordando che il primo aprile il Parlamento georgiano ha adottato emendamenti legislativi che riesaminano il processo di selezione dei giudici della Corte suprema. L'Unione europea ha ripetutamente espresso preoccupazione per le carenze di questo processo di selezione e per le norme applicabili. Anche se l'Ue accoglie con favore questa iniziativa di modificare il quadro giuridico del processo di selezione, è deludente che il Parlamento georgiano abbia elaborato e adottato frettolosamente questi emendamenti senza un processo di consultazione inclusivo. "Ci rammarichiamo che la Georgia abbia già emendato in precedenza questa legislazione in un processo affrettato senza una richiesta tempestiva o in attesa del parere finale della Commissione di Venezia", ha scritto il Seae. L'Unione europea raccomanda pertanto vivamente alla Georgia di richiedere quanto prima una valutazione della Commissione di Venezia sulla conformità degli emendamenti adottati con le sue precedenti raccomandazioni. Le nuove regole, una volta confermate dalla Commissione di Venezia, devono applicarsi allo stesso modo a tutti i richiedenti. Per il Seae, è fondamentale che la Corte suprema, la più alta istanza giudiziaria della Georgia, sia composta da giudici della massima competenza e integrità professionale. La revisione del processo di selezione dei giudici della Corte suprema in linea con le raccomandazioni della Commissione di Venezia è anche una condizione per l'erogazione della seconda tranche di assistenza macrofinanziaria alla Georgia nell'ambito del suo attuale programma. (Beb)