Brasile: Bolsonaro critica nuovamente adozione misure di distanziamento sociale

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha nuovamente criticato l'adozione di misure restrittive per cercare di rallentare l'avanzata della pandemia di Covid-19 in Brasile e ha reiterato che non ci sarà un lockdown nazionale. "Cercheremo alternative, non accetteremo la politica dello stare a casa, chiudere tutto, bloccare. Il virus non andrà via. Questo virus, come altri, è qui per restare e rimarrà per tutta la vita. E' praticamente impossibile eradicarlo", ha detto Bolsonaro ai giornalisti a margine di un evento pubblico cui ha partecipato. Misure per limitare la circolazione delle persone, e la conseguente circolazione del virus, sono state difese dalle autorità sanitarie del paese, oltre che dall'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per cercare di contenere la circolazione del virus in un momento in cui il paese è interessato da una nuova ondata di contagi e morti record che ha fatto registrare i peggiori numeri da inizio pandemia. (segue) (Brb)