- "Il fallimento Raggi sta portando Roma al disastro: in piena crisi Ama non paga il conferimento e mette a rischio il servizio pubblico svolto dagli impianti di trattamento. Il Campidoglio intervenga immediatamente e assuma le proprie responsabilità, prima che tutta la città venga sommersa dai rifiuti". Lo scrivono in una nota Andrea Casu, segretario Pd Roma e Giulio Pelonzi, capogruppo Pd Campidoglio. (Com)