Turchia: Papatheu (FI), Erdogan è semplicemente ridicolo

- "Il presidente turco Erdogan è semplicemente ridicolo. La sua decisione di negare una sedia alla presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen, è di una gravità inaudita". Lo afferma in una nota la senatrice di Forza Italia e componente della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, Urania Papatheu. "Una mossa, quella di Erdogan - continua la parlamentare azzurra in una nota -, che fa il paio con la decisione delle autorità di Ankara di ritirare la propria adesione alla ormai decennale Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Quello nei riguardi della von der Leyen - conclude Papatheu - rappresenta un vero e proprio oltraggio verso i valori alla base dell'Unione europea". (Com)