Ue: Lane (Bce), prevediamo netti aumenti dei prezzi, ma temporanei

- La Banca centrale europea (Bce), prevede che, nei prossimi mesi, i prezzi nell'Eurozona aumenteranno in maniera significativa, ma soltanto per breve tempo. È quanto afferma il capo economista della Bce, Philip Lane, in un contributo per il quotidiano “Handelsblatt”. In particolare, Lane scrive che “aumenti temporanei dei prezzi” nell'area dell'euro possono essere attribuiti a “una serie di fattori temporanei”, nessuno dei quali dovrebbe avere “alcuna influenza sulle dinamiche dell'inflazione nel medio periodo”. Nei prossimi anni, aggiunge l'economista irlandese, l'inflazione rimarrà “ben al di sotto” dell'obiettivo della Bce, inferiore ma prossimo al 2 per cento. (Geb)