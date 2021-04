Usa: Biden su tasse per piano infrastrutture, negoziati "in buona fede"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato che verranno aumentate le tasse sulle imprese Usa ma che resta aperto a negoziati "in buona fede" per definire la percentuale di quella che viene definita Corporate Tax. "Aumenteremo l'aliquota d'imposta sulle società - ha spiegato l'inquilino della Casa Bianca - E' stata al 25 per cento per molto tempo e l'amministrazione precedente l'ha ridotta fino al 21. Quello che sto proponendo è di incontrarci a metà". Con queste parole Biden ha fatto riferimento alla sua proposta di fissare la tassa al 28 per cento. Il presidente ha quindi ribadito che non sarà previsto alcun aumento delle per chi guadagna meno di 400 mila dollari all'anno". (Nys)