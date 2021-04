Calabria: aperte prenotazioni vaccino per ultra 70enni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla piattaforma di Poste italiane è attiva, da oggi, la prenotazione delle vaccinazioni anti-Covid per i soggetti con età superiore ai 70 anni. A comunicarlo è la Protezione civile regionale. Sulla base della disponibilità dei vaccini, nei prossimi giorni saranno ampliate le agende di prenotazione» per consentire agli over 70 di «prenotare la somministrazione presso i centri di vaccinazione attualmente attivi". Lo ha annunciato la Regione Calabria in una nota. (Ren)