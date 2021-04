Sanità: Ghera (Fd'I), ora recuperare presidio ospedaliero San Giacomo, bene sentenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato la chiusura dell'ospedale San Giacomo di Roma e che probabilmente ha impedito, una volta per tutte, una colossale speculazione da parte della Regione Lazio che lo aveva messo in svendita per 61 milioni di euro". Lo afferma, in una nota, Fabrizio Ghera, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio. "Sacrificato sull'altare del debito della Sanità del Lazio - aggiunge -, si erano infatti via via determinate le condizioni per speculazioni immobiliari e finanziarie colossali, in particolare nel centro della città. Oggi che non appare più percorribile né la svendita, né uno scellerato cambio di destinazione d'uso, occorre recuperare in fretta questo presidio ospedaliero proprio nel cuore di Roma e fondato dalla famiglia Colonna nel 1339. Un nosocomio che, quando funzionava a pieno regime - conclude -, aveva circa 25 mila accessi l'anno e che è stato ristrutturato pochi mesi prima la chiusura, spendendo circa 20 milioni di euro".(Com)