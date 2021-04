Roma: Foschi (Pd), solidarietà a rider, atto razzista sia condannato da tutte forze politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo solidarietà e vicinanza al rider vittima di una aggressione razzista. L'uomo di 59 anni è stato insultato e accoltellato da un suo collega solo per averlo affrontato verbalmente, chiedendogli di non continuare a inveire contro extracomunitari e persone di religione ebraica. Atti del genere dovrebbero essere condannati con fermezza, da tutta la politica". Lo dichiara, in una nota, Enzo Foschi, vicesegretario del Pd Lazio. "Ringrazio le forze dell'ordine per aver condotto le indagini che hanno portato all'identificazione dell'aggressore - prosegue Foschi -. Purtroppo, devo dirmi molto preoccupato per il ripetersi di aggressioni razziste nella nostra città, sicuramente incrementate da una destra neofascista che troppo spesso fomenta questo clima d'odio", conclude.(Com)