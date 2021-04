Sanità: Fd'I, dopo sentenza Consiglio Stato Regione Lazio valuti riapertura San Giacomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vittoria degli eredi, dei residenti e dei cittadini, a cui non abbiamo mai fatto mancare il nostro appoggio". Così i deputati di Fratelli d'Italia Federico Mollicone e Maria Teresa Bellucci sulla sentenza del Consiglio di Stato sulla ridestinazione d'uso del San Giacomo. "Nel marzo di dieci anni fa - aggiungono - presentammo una mozione in Consiglio comunale per chiedere alla Regione Lazio di trasformare il San Giacomo in ospedale, che il Consiglio di Stato giudica come destinazione naturale rispetto al lascito rivendicato dagli eredi ed eluso dalla Regione Lazio governata dal centrosinistra. Ad oggi, in piena emergenza covid, più volte abbiamo denunciato l'assurda politica del centrosinistra con Zingaretti che puntava a chiudere gli ospedali, o a non riaprire gli ospedali che in passato erano d'eccellenza, per trasformarli almeno in strutture provvisorie covid. Ora chiediamo che sul San Giacomo si faccia chiarezza e chi ha fatto scelte assurde - da Marrazzo in poi – ne risponda. La Regione ora valuti i costi della riapertura". (Com)