Mps: Profumo-Viola, necessario ripristinare verità dei fatti, noi abbiamo tirato fuori il marcio

- "Non entriamo nel merito delle motivazioni della sentenza, che sono oggetto di approfondimenti da parte dei nostri legali, in vista del ricorso in Corte d’Appello, nel quale chiederemo la revisione radicale della sentenza di primo grado. Quello che ci preme oggi è ripristinare la verità dei fatti, fatti che nessuna sentenza - e tanto meno le campagne di stampa precedenti e successive ad essa - è in grado di sovvertire". Lo affermano, in una dichiarazione congiunta, gli ex vertici di Mps, Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, in merito alla pubblicazione oggi delle motivazioni della sentenza con cui i giudici del Tribunale di Milano, il 15 ottobre scorso, hanno condannato a sei anni di reclusione l'ex Ad del Monte dei paschi di Siena, Viola, e l'ex presidente dell'istituto, Profumo, ritenendoli colpevoli di aggiotaggio e di false comunicazioni, relativamente alla relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2015. "E i fatti sono questi. Nel 2012, su invito della Banca d’Italia - continua la dichiarazione congiunta -, abbiamo assunto l’incarico di presidente (Profumo) e di amministratore delegato (Viola) del Monte dei paschi di Siena. Il quadro macroeconomico era difficilissimo, per la crisi del rischio Italia, e la situazione della banca disperata. Quindi è stata una scelta fatta per spirito di servizio e non certo per convenienza personale. In particolare, Profumo ha rinunciato al compenso per il suo incarico di presidente. In tale contesto, abbiamo garantito la sopravvivenza di Montepaschi, agendo lungo quattro direttrici: drastico taglio dei costi; riduzione del profilo di rischio, perseguita attraverso la pulizia del portafoglio crediti e la chiusura anticipata delle operazioni Alexandria e Santorini; completo rinnovamento manageriale; raccolta di capitale dal mercato per 8 miliardi, che hanno consentito anche di rimborsare i 'Tremonti bond' e i 'Monti bond'". (segue) (Com)