Mps: Profumo-Viola, necessario ripristinare verità dei fatti, noi abbiamo tirato fuori il marcio (2)

- Profumo e Viola aggiungono: "Vorremmo soffermarci ora sulle famigerate Alexandria e Santorini, il cui danno prodotto alla banca abbiamo fatto venire alla luce noi, non altri. Come è noto, la condanna a 6 anni discende dalla nostra scelta di adottare, per le due operazioni, il criterio di contabilizzazione 'a saldi aperti'. Ciò in continuità con le precedenti modalità di contabilizzazione e d’intesa con le autorità di vigilanza e controllo. È appena il caso di ricordare che una pena tanto severa mette di fatto sullo stesso piano noi, ovvero chi ha adottato un criterio contabile oggi in discussione ma non allora, e coloro che hanno distrutto quello che era il terzo gruppo bancario italiano, condannati a poco più di 7 anni. È quindi necessario, oggi, ripristinare alcune verità incontrovertibili. Non siamo stati noi a creare il 'marcio' nel Montepaschi. Noi quel marcio l’abbiamo tirato fuori - si legge nella dichiarazione congiunta -, scoprendo il 'mandate agreement' segreto che regolava i rapporti tra Mps e Nomura. Non abbiamo avuto alcuna esitazione o timidezza nel denunciare i fatti, seppur preoccupati per le sorti di una banca sull’orlo dell’abisso. Il criterio della trasparenza è stato la stella polare del nostro comportamento nei confronti delle autorità preposte, degli azionisti, del mercato. Siamo stati noi a far emergere l’entità del buco di Alexandria e Santorini (730 milioni), ancora noi a fare il restatement dei bilanci degli esercizi precedenti". (segue) (Com)