Sanità: De Micheli (FI), grazie famiglia Salviati, dona ancora ospedale San Giacomo a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La decisione del Consiglio di Stato sull'ospedale San Giacomo certifica due realtà. La prima, quella del Pd, che con Marrazzo scelse di chiudere la struttura, in barba al piano emergenza massimo afflusso feriti, ai servizi essenziali di altissima qualità erogati e soprattutto al vincolo esistente nel lascito del cardinal Salviati. La seconda, quella di Olivia Salviati, che ha combattuto per anni affinché la memoria del lascito non venisse inficiata dalle scelte di una politica cieca". Lo dichiara in una nota il coordinatore Forza Italia del I Municipio, Francesco De Micheli. "È anche grazie alle donazioni - aggiunge - fatte da questi uomini e da queste donne alla nostra città se il Lazio ha potuto offrire una assistenza sanitaria capillare anche in un anno di pandemia come quello vissuto. E, grazie al nobile animo di Olivia Salviati, oggi il San Giacomo potrebbe essere nuovamente restituito al territorio nella sua vocazione originaria: l'accoglienza sanitaria. Grazie, dunque, per averci donato un ospedale. Di nuovo."(Com)