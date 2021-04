Fisco: Ciriani (Fd'I), scandaloso maggioranza Draghi bocci proposta su cashback

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' scandaloso che la maggioranza Draghi abbia bocciato la proposta di Fattelli d'Italia di destinare i 5 miliardi del cashback, delle lotterie e della ridicola riffa degli scontrini alle imprese e ai lavoratori italiani, sempre più in difficoltà e ormai sul lastrico a causa della crisi e dei mancati ristori. Un'occasione persa con la quale si sarebbe potuto dare prova, finalmente, di attenzione e rispetto verso i milioni di italiani in difficoltà. Non basta, infatti, parlare di ristori ed aperture, ma servono aiuti veri". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Luca Ciriani, commentando il voto del Senato che oggi ha bocciato la mozione di Fratelli d'Italia, sostenuta dal centrodestra, di sospendere il cashback. (com)