Roma: Celli (RtR), Convenzione Istanbul, approvata mozione in Aula

- "La notizia dell'abbandono da parte della Turchia della Convenzione di Istanbul, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, mi ha spinto a presentare una mozione in Aula per sollecitare una presa di posizione del Campidoglio nell'intercedere presso il Governo italiano, affinché chieda all'Uefa di spostare la sede che ospiterà la finale di Champions League 2021, in programma allo Stadio Olimpico Ataturk di Istanbul". "È un gesto simbolico, - aggiunge Celli - ma importante per far sentire la voce della Comunità internazionale sul tema del rispetto dei diritti delle donne, che non può passare in secondo piano. La scelta del governo Turco, oltre a rappresentare un precedente allarmante, è tanto più preoccupante in un periodo come questo di emergenza sanitaria, in cui i casi di violenza fra le mura domestiche sono in impressionante aumento ovunque. Per questo ho sposato l'appello del segretario generale della Uil, perché da ogni livello istituzionale si levi la richiesta al presidente della Uefa per una sede alternativa della finale di Champions. Esprimo quindi soddisfazione per la mozione approvata oggi in Aula e ringrazio tutti i capigruppo che l'hanno sottoscritta. Mi auguro che da Roma parta un messaggio forte in favore delle donne".(Com)