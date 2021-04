Edilizia: M5s, pronto nostro emendamento per estendere Superbonus a chi in passato ha ricevuto contributi per il sisma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Superbonus 110 per cento sta consentendo a tante famiglie di fare interventi di efficientamento energetico e di messa in sicurezza antisismica delle abitazioni". Così i deputati del Movimento 5 Stelle Filippo Gallinella, Luca Sut e Patrizia Terzoni. "Ora è il momento di potenziare la nostra misura, non solo con la proroga almeno a fine 2023, ma anche rendendola applicabile a coloro che in passato - prima che una norma del 2016 impedisse la cumulabilità dei contributi 'speciali' - hanno già ricevuto contributi per la ricostruzione post sisma o la messa in sicurezza della propria abitazione, ma che ora avrebbero la possibilità di accedere al Superbonus sia per l'efficientamento energetico sia per il miglioramento antisismico. A questo scopo abbiamo presentato un emendamento al decreto Sostegni attualmente in fase conversione - aggiungono i deputati – per dare la possibilità di accedere al Superbonus a chi in passato ha ricevuto un contributo per la ricostruzione o la ristrutturazione della propria abitazione danneggiata da un sisma. Ci auguriamo che il governo si faccia carico della necessità di trovare una soluzione a questo problema per potenziare l'efficacia e la portata di questo strumento fondamentale per le famiglie e per la ripresa economica del Paese", concludono.(Com)