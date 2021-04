Lazio: Lega, Trasparenza in commissioni, no ad altre spese su assunzioni Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Trasparenza venga inserita, ad esempio, nel Comitato regionale di controllo contabile, guidato dall'opposizione, al fine di verificare l'iter sulle assunzioni del Pd dalla graduatoria del concorso bandito dal Comune di Allumiere. Non si comprende davvero perché si debba creare un'altra commissione con ulteriori spese per i cittadini. Sempre che qualcuno non voglia andare a caccia di facili poltrone". Così la Lega in Consiglio regionale del Lazio, ribadendo la posizione espressa nella capigruppo del 31 marzo 2021. "Anche perché - prosegue la nota - sia il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, sia la maggioranza hanno declinato la proposta di legge della Lega, presentata il 16 aprile 2020, per l'istituzione di una commissione d'inchiesta sul sistema sanitario per l'emergenza Covid e sul mascherina-gate, il cui buco milionario non è stato colmato dopo un anno tra i silenzi del governatore. Fu una delle prima pl presentate nei Consigli regionali, poi il Pd fece la medesima richiesta nelle altre Regioni. Il centrodestra l'ha istituita tranne Zingaretti nel Lazio", conclude il comunicato. (Com)