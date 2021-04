Scuola: ministro Bianchi ha riunito l'Osservatorio permanente per l'inclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione, il professor Patrizio Bianchi, ha riunito oggi, in videoconferenza, l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica. E' quanto si legge in una nota del dicastero. "L'inclusione è il principio che sta alla base della nostra scuola", ha sottolineato il ministro Bianchi, in apertura di riunione. "Questo Osservatorio è fondamentale - ha aggiunto -, ci consente un confronto costante grazie all'ascolto delle voci di quanti lavorano quotidianamente e costantemente per il benessere delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi". Presente all'incontro il sottosegretario Rossano Sasso, che ha la delega in materia. "L'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica rappresenta uno strumento preziosissimo per rendere davvero efficace e proficuo il dialogo tra istituzioni, associazioni, famiglie e ragazzi - ha spiegato il sottosegretario -. Sono onorato del fatto che mi sia stata affidata una delega che avverto con grande forza sulla mia pelle e per la quale intendo spendermi con ogni energia. Le proposte e le esperienze ascoltate oggi vanno ovviamente tradotte in contenuti, in passi concreti, in effettivi progressi normativi e sociali. Solo così riusciremo a fare in modo che il mondo della scuola diventi sempre più inclusivo e solidale". (segue) (Com)