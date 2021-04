Scuola: ministro Bianchi ha riunito l'Osservatorio permanente per l'inclusione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver ascoltato tutti i rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nel campo dell'inclusione scolastica - continua la nota - il ministro Bianchi ha concluso l'incontro evidenziando che "il modello italiano di inclusione è un punto di riferimento a livello europeo. La pandemia ha messo a nudo molte delle difficoltà di questo Paese e le ha anche esasperate, ma la scuola ha reagito per continuare a stare al fianco di tutte le studentesse e tutti gli studenti. Ringrazio il personale, i docenti, per l'impegno profuso, anche sul tema dell'inclusione che deve essere un obiettivo di tutto il Paese, a partire proprio dalla scuola. Dobbiamo mettere in moto - ha detto Bianchi - tutti coloro che possono dare un contributo affinché la scuola sia il punto di forza di un Paese nuovo". (Com)