Viabilità: da domani lavori su tratta interconnessione A4/A8 e svincolo di Pero

- A partire da domani 8 aprile 2021 verrà chiusa la prima corsia di marcia nel tratto compreso tra l'Interconnessione A4/A8 e lo svincolo di Pero in carreggiata direzione Torino, sulla A4 Torino–Trieste, per consentire lavori di manutenzione sul viadotto Fiorenza. Il tratto in direzione Torino - fa sapere una nota di Autostrade - resterà percorribile sulla corsia di sorpasso per l'intera durata delle attività che saranno organizzate in modo continuativo, grazie all'impiego di più squadre organizzate su più turni per operare h24, sette giorni su sette con l'obiettivo di comprimere al minimo la durata delle attività e sfruttando gli attuali ridotti flussi di traffico. Per garantire il necessario supporto agli utenti, la Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia ha pianificato la presenza di presidi alla viabilità con addetti e mezzi dedicati, anche grazie alla collaborazione della Polizia stradale. Chi dalla A4 provenienza Bergamo-Brescia o dalla A51 Tangenziale Est di Milano è diretto sulla A4 direzione Torino o sulla A50 Tangenziale Ovest di Milano, sulla A8 direzione Varese o sulla A9 direzione Chiasso, può prendere la A52 Tangenziale Nord di Milano e la Strada provinciale 46 Rho-Monza, giunti all'altezza degli svincoli della Fiera di Milano, è possibile seguire le indicazione per Torino, Varese o Como a seconda della propria destinazione. Il alternativa, come ulteriore variante di percorso, è possibile transitare a sud della città di Milano utilizzando la A51 Tangenziale Est e la A50 Tangenziale Ovest. (Com)