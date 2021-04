Fisco: M5s su Cashback, dati smentiscono narrazioni false, misura funziona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A chi afferma che con il programma Cashback l'Italia butterà via 5 miliardi di euro per la lotta al contante, rispondiamo con i dati del rapporto del Forum Ambrosetti, citati anche da 'Il Sole 24 ore': la misura si ripaga da sola grazie all'impatto deciso sui consumi che raggiungeranno i 14 miliardi entro fine 2022. Consumi che, facendo emergere l'economia sommersa, garantiranno allo Stato 2,5 miliardi di nuove entrate senza introdurre nessuna nuova tassa". Lo dichiarano in una nota i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Finanze. "In questi anni la politica si è riempita la bocca di lotta all'evasione fiscale: oggi con la diffusione della moneta elettronica ridurremo la cifra di 100 miliardi che ogni anno lo Stato perde a causa di chi evade il fisco. Nel primo trimestre 2021 sono state fatte 255 milioni di transazioni con 9,5 miliardi di transato: aumentano gli utenti attivi, gli strumenti di pagamento e i dati ufficiali smentiscono anche la narrazione sui 'furbetti', solo lo 0,24 per cento degli utenti attivi, un nodo che - concludono - a breve sarà risolto. Puntiamo a migliorare un programma che sta avendo grande successo in Italia". (Com)