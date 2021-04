Copasir: domani comunicazioni Volpi, Fd'I minaccia di disertare riunione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani tornerà a riunirsi il Comitato per la sicurezza della Repubblica. Il presidente leghista Raffaele Volpi, alle 14, farà le sue comunicazioni e a seguire si svolgeranno l’ufficio di presidenza e la commissione plenaria. Dopo il cambio di maggioranza, Fratelli d’Italia continua a chiedere la presidenza, che per legge spetta all’opposizione, e minaccia di disertare la riunione di domani. Oggi, invece, ha abbandonato la conferenza dei capigruppo di palazzo Madama, lamentando la resistenza delle altre forze politiche sulla presidenza. Ieri, i presidenti di Senato e Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico, sono intervenuti con una lettera indirizzata a Volpi per cercare di dirimere la questione. In breve, i due presidenti hanno detto di non poter intervenire e che la questione dovrà essere risolta con un accordo politico. Allo stato attuale quindi, è stata la loro conclusione, il Comitato può operare nella pienezza delle sue funzioni.(Rin)