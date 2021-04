Fisco: de Bertoldi, bocciatura mozione Fd'I su cashback occasione persa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche oggi manifestazioni degli ambulanti per protestare contro la politica del governo, che tra divieti, chiusure e ristori che non arrivano sta affamando intere categorie. 1280 hanno sfilato in un corteo autorizzato per le strade di Firenze. E' la conferma di un disagio profondo a cui questo governo e questa maggioranza non riescono a dare risposte. Come conferma, tra l'altro, il voto di oggi sulla nostra mozione per sospendere il cashback, firmata da tutto il centrodestra, che è stata bocciata impedendo così la destinazione di altri 5 miliardi di euro alle categorie più in difficoltà. Un'occasione persa. Agli ambulanti e a tutti coloro che manifestano in maniera pacifica vada la solidarietà di chi, come Fratelli d'Italia, è sempre agli italiani". Lo afferma, in una nota, il senatore di Fratelli d'Italia Andrea de Bertoldi, segretario della commissione Finanze e Tesoro. (com)