Emirati: Giannini (La Stampa), nessun coinvolgimento in spionaggio emirato Ras al Khaimah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del quotidiano “La Stampa”, Massimo Giannini, ha ribadito la totale estraneità della testata in merito all’inchiesta condotta dal “Daily Beast”, sull’utilizzo di un falso profilo Facebook riconducibile a un presunto cronista del quotidiano con il proposito di raccogliere e divulgare informazioni volte a screditare l’emirato arabo di Ras al Khaimah. “Smentisco categoricamente qualsiasi coinvolgimento della testata da me diretta e di ogni suo giornalista, dipendente o collaboratore”, ha affermato Giannini in una nota. “Secondo quanto riportato dalla pubblicazione americana, che ha condiviso le informazioni in suo possesso con l’osservatorio per la sicurezza di Facebook, lo stesso social ha dimostrato come il falso utente legato a ‘La Stampa’ sia stato illecitamente utilizzato da una società di business intelligence con sede in Israele, adottando immediati provvedimenti tra cui la cancellazione del profilo”, ha sottolineato Giannini. Il quotidiano “Daily Beast” ha pubblicato un’inchiesta secondo cui i rappresentanti di una società di investigazioni private israeliane, Bluehawk CI, si sarebbero spacciati per un giornalista di “Fox News” e per un reporter italiano de “La Stampa” nel tentativo di raccogliere informazioni volte a screditare l’emirato di Ras al Khaimah.(Res)