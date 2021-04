Fisco: Licheri (M5s), cashback è una misura fondamentale, sta dando ottimo riscontro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Ettore Licheri, capogruppo del Movimento cinque stelle al Senato, "il cashback è una misura fondamentale, che sta dando un ottimo riscontro in termini di adesioni e transazioni e che a maggior ragione può spalancare una porta sulla digitalizzazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica amministrazione. La mozione contraria di Fratelli d'Italia, chiaramente pretestuosa e velleitaria - continua il parlamentare in una nota -, è stata di conseguenza respinta dall'Aula. Ora dobbiamo fare altri passi verso la digitalizzazione di rapporti con l'amministrazione finanziaria". L'esponente del M5s aggiunge: "Per questo nella recente Relazione sul Piano nazionale di ripresa e resilienza abbiamo inserito la nostra proposta di 'Fisco in un'app', per consentire a tutti i contribuenti un'agile fruizione di tutti i dati fiscali che li riguardano. Oggi lo strumento tecnologico, nell'agevolare la vita delle persone, conta quanto una sacrosanta semplificazione normativa. I due obiettivi - conclude Licheri - non possono essere scissi". (Com)