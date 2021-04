Infrastrutture: Braga (Pd), coniugare rapidità e legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Codice appalti ha bisogno soprattutto di essere implementato e migliorato in alcune sue parti. Il Recovery plan è senz'altro l'occasione per sciogliere alcuni nodi, con l'obiettivo di aumentare velocità e rapidità di applicazione, senza però abbassare l'asticella per quanto riguarda la sicurezza, la legalità e la qualità del lavoro. Condivido l'approccio che sta seguendo il ministro Giovannini, stiamo andando nella giusta direzione. Abbiamo bisogno di sviluppare un approccio integrato tra le amministrazioni pubbliche e i ministeri, coinvolgendo anche i soggetti che poi il codice devono applicarlo come le stazioni appaltanti, e il mondo delle imprese e del lavoro". Lo ha dichiarato Chiara Braga, deputata del Partito democratico e responsabile per la segreteria nazionale della Transizione ecologica e infrastrutture, intervenendo insieme al ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ai microfoni di "Radio immagina", la radio del Pd. "Le nostre città non torneranno a quello che erano prima, e per alcuni aspetti possiamo dire fortunatamente. Non solo per i ritmi di vita che saranno inevitabilmente diversi - ha continuato la parlamentare -, ma penso anche al tema della restituzione degli spazi urbani, di cui la cittadinanza si sta riappropriando. Il Recovery ci dà l'opportunità di ripensare la nostra mobilità, è una sfida affascinante che riguarda il contrasto alle emissioni nocive, il rispetto dell'ambiente, ma anche il modo di muoversi da parte dei cittadini, nuove esigenze nasceranno. È una sfida enorme - ha concluso Braga -, dobbiamo mettere in campo visioni strategiche". (Rin)