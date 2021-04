Balcani: intesa per incontri ogni sei mesi tra ministri Esteri di Serbia, Grecia e Cipro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Serbia, Grecia e Cipro - rispettivamente Nikola Selakovic, Nikos Dendias e Nikos Christodoulides - hanno concordato oggi a Belgrado di tornare a vedersi ogni sei mesi per sostenersi reciprocamente nel rispetto del diritto internazionale. E' quanto riferisce l'emittente "N1", secondo cui l'agenda dei lavori odierni ha visto tra i temi dell'incontro trilaterale la cooperazione nel campo dell'energia, dell'immigrazione e della lotta alla pandemia del Covid-19. Altri ambiti di cooperazione affrontati sono stati, oltre a quella politica ed economica, il mercato digitale, il turismo, l'agricoltura e gli scambi accademici. Il ministro Selakovic ha ringraziato i due omologhi per il sostegno all'integrità territoriale della Serbia, essendo Atene e Nicosia due Paesi dell'Ue che non riconoscono l'indipendenza del Kosovo. Dall'altra parte Selakovic ha assicurato che la Serbia sostiene la Grecia nelle dispute sui confini marittimi con Turchia e Albania. Il ministro degli Esteri greco, che nel corso della sua visita di oggi a Belgrado ha incontrato anche il presidente Aleksandar Vucic, ha assicurato che Atene sostiene fermamente l'integrazione della Serbia nell'Ue.(Seb)