Kosovo: presidente Osmani, persone scomparse priorità nel dialogo con la Serbia

- La questione delle persone scomparse nel corso del conflitto della fine degli anni Novanta nei Balcani deve essere la priorità nel dialogo tra Kosovo e Serbia. Lo ha affermato la nuova presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, definendo quella delle persone scomparse come "una ferita ancora aperta" per il suo Paese. Osmani, dopo aver assunto ufficialmente oggi l'incarico di capo dello Stato, ha visitato il memoriale delle persone scomparse a Pristina. "Finché non ci sarà giustizia per tutte le vittime di guerra è difficile immaginare la pace", ha dichiarato la presidente kosovara. "I dispersi, che sono stati fatti sparire con la forza e presi in ostaggio con la forza dalla Serbia durante l'ultima guerra in Kosovo, sono il nostro più grande dolore", ha dichiarato Osmani, osservando che "di là della politica abbiamo un obbligo morale e umano, perché oltre la politica il Kosovo non sarà in grado di andare avanti finché non avremo" giustizia per le 1600 famiglie ancora coinvolte.(Alt)